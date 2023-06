La Trobada de diables de Xàldiga obre la temporada de festa de focs a Manresa

s'ha retrobat aquest dissabte amb una de les seves tradicions d'estiu més seguides, els dracs, els petards, les espurnes i el foc. Ladeha portat les colles adulta i infantil de l'entitat als carrers i places delon, conjuntament amb les colles convidades, elsi la infantil de les, han encetat la temporada de petards, danses i flamarades tant particulars a la capital del Bages.Després de la recepció de les colles convidades, tots quatre grups han partit, ja de nit, des de lai, per carrers secundaris, s'han enfilat fins a la, on s'ha celebrat la fi de festa, amb espetecs, danses i fum, ja vora la mitjanit, entre la gent que es repartia entre l'expectació i lesque fa setmanes que s'omplen per les agradables temperatures.