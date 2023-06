Èxit de participació a la desena Festa Intercultural de Manresa

Agrupació romanesa a punt d'iniciar una demostració de dansa del seu país. Foto: Pere Fontanals

Menges i te a la carpa de la nova ciutadania del Marroc. Pere Fontanals

Una munió de gent ha passat aquest dissabte al vespre per la plaça Sant Domènec, on se celebrava la desena edició de laamb demostració de danses, cants i gastronomia de tretze agrupacions deque han volgut compartir amb la ciutadania les sevesLes parades de cadascuna de les agrupacions ha tingut cues de persones interessades en, més o menys elaborats per cada agrupació, veure, i seguir amb interès, elsde cadascun dels estats participants a la festa, que no han deixat de passar per l'escenari per mostrar el seuLa Festa Intercultural pretén apropar a la ciutat laque hi ha entre la seva població, afavorint la interacció i la proximitat. Cal recordar quecompta amb la presència de ciutadania originària de, que representen el 20,06% del total de la població, a afegir tots aquells que ja han assolit la nacionalitat i lesnascudes al país.Aquesta activitat festiva i de convivència està organitzada des de la regidoria dede l'Ajuntament i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.