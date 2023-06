Unes 150 persones es manifesten en suport a la vaga dels treballadors d'Ampans

Unes 150 persones han participat aquest dissabte a laconvocada per la secció sindical d'a la residència dels Comtals d', quan fa 73 dies que es mantenen en vaga. La marxa ha sortit de la Ben Plantada i ha finalitzat a la plaça Europa, on hi ha hagut els parlaments del sindicat bagenc, que ha estat acompanyat peri pels sindicalistes de lade CerdanyolaLa secció sindical d'Ampans ha tornat a reivindicar unadels treballadors i de vida dels usuaris, i ha denunciat "l'immobilisme" delsd'Ampans, que "segueixen sense posar sobre la taula una proposta de", tot i tenir més dede benefici anuals. La marxa ha creuat els carrers centrals de Manresa ambde "Si Ampans no paga, vaga, vaga, vaga", "Ampans no cuida a qui cuida", o ", reparteix el capital", en referència al director de la Fundació.Un cop la marxa ha arribat a la plaça Europa s'han fet els parlaments. Sanitàries en lluita ha denunciat que el sector "està destinat a", amb empreses que "", però que "descuiden un servei essencial i el benestar dels treballadors".El representant sindicat de la residència Joan XXIII de Cerdanyola, ha esposat que "davant d'un model sindical que celebra els", la vaga a Amapans "és un exemple a seguir que dona força a tot el sector". El sindicalista ha apuntat que "el 4% que ha anunciat elés una millora de tarifes", que ara cal "més lluita sindical per aconseguir que reverteixi en els treballadors".La sindicalista d'Ampans ha denunciat la "que pateixen els que lluiten" i la limitació "de la seva capacitat de fer vaga". La secció sindical també s'ha exclamat contra "l'alternació per part de l'empresa de l'assemblea de treballadors a la, enviant càrrecs directius i equip tècnic a votar contra el dret a vaga de les monitores".Finalment, el representant d'Acció Sindical del Bages ha fet un clam per la "dignitat de les persones que ens cuiden", que és "una". "Ampans té recursos per pagar molt millor els seus treballadors", ha assegurat, responsabilitzant, principalment, "la direcció" de la Fundació de la situació en què es troben. "Aquesta lluita es guanyarà, però per això necessitem molta més gentdes de diferents bandes", ha conclòs.Després dels parlament,ha fet una actuació de ball de bastons a la mateixa plaça.