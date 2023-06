ICL va proposar millorar la planificació de les galeries a excavar després de l'accident mortal a Súria

Després de l' accident mortal a la mina de Súria va proposar millorar la planificació de les galeries a excavar, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN. Fonts de l'empresa han matisat que concretament el que es va proposar és "enfortir" la planificació de les galeries a excavar "per poder tenir alternatives prèviament avaluades". Els operaris, però com que van acabar abans de temps i previ acord amb els superiors, van procedir a excavar una àrea que no ho estava. En una cantonada entre la galeria planificada i la secundària és on va caure la pedra de 20 quilos que els treballadors van alertar, però la informació no va arribar als geòlegs que ja eren a dins de la mina.Això es recull en l'informe que figura en laque va obrir un jutjat de Manresa per aclarir les causes i responsabilitats de l'accident on tres persones van quedar sepultades per una roca d'1,9 tones que es va desprendre del sostre d'una galeria alel passat 9 de març.L'informe intern elaborat per ICL va concloure que l'accident va ser "imprevisible" . La direcció de l'empresa va assegurar que els miners morts ereni que "no hi havia cap senyal que la paret del sostre, en el punt de l'esllavissada, fos inestable". Sí que van reconèixer un "", ja que el torn de nit havia avisat d'una incidència en el sostre d'una zona propera, informació que no va arribar als geòlegs finats.