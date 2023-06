El Covisa Manresa tanca una excel·lent temporada amb una dura derrota a Melilla (8‑2)

Fitxa tècnica

Melistar Melilla : Yiyo, Negro, Javi Sanchez, Fernandez i Claudio; Wallace, Kiko, Nico Rolón, Salvi, Pablo, Guancho, Jaime i Igor.

: Yiyo, Negro, Javi Sanchez, Fernandez i Claudio; Wallace, Kiko, Nico Rolón, Salvi, Pablo, Guancho, Jaime i Igor. Covisa Manresa : Arriero, Lavado, Aaron,Terri, Ambros; Santa, Noguera, Iker, Asis, Manu, Riba, Aleix Perez i Cella.

: Arriero, Lavado, Aaron,Terri, Ambros; Santa, Noguera, Iker, Asis, Manu, Riba, Aleix Perez i Cella. Àrbitres : Vico Luna i Lozano Navarro

: Vico Luna i Lozano Navarro Gols: 1-0 Fernández 1, 2-0 Guancho 5, 3-0 Guancho 16, 3-1 Noguera 17, 3-2 Terri 26, 4-2 Guancho 32, 5-2 Yiyo 34, 6-2 Barroso 37, 7-2 Fernández 38, 8-2 Barroso 39

Elha tancat una excel·lent temporada amb una engruixida derrota a, 8-2, que els ha deixat sense l'oportunitat de. Els dehan tingut un joc amb alts i baixos, com en gran part de la temporada, però aquest dissabte han patit El curt resultat de l'anada, 4-3 , ha influït a la tornada, ja que una derrota per la mínima no valía als manresans.A l'inici del partit, els del Bages han estat desafortunats. Primer unai poc desprès unahan suposat els dos primers gols dels melillencs per errades manresanes.Alse li ha posat el partit de cara massa aviat. No prou amb això, ha fet el tercer a poc per al descans.ha aprofitat un refús després d'un tret d'per reduir diferències. Aquest gol donava vida als manresans, que han marxat als vestidors amb un resultat que hauria pogut ser pitjor, però també millor de no haber desaprofitat. Tot i així, en el primer temps els blanc-i-vermells han superat el seu estat anímic d'inici, s'han refet i han disposat d'ocasions de gol per arribar amb un millor resultat al descans.A la represa,ha reduït diferències i han estat els millors moments dels de Borja Burgos. Els melillencsi deixaven moltes llacunes defensives que no han aprofitat els manresans. En aquells moments donava la sensació que l', tot i la derrota momentània 3-2.Tot i així, ha arribat el quart gol dels locals, marcat per, i s'han trastocat tots els esquemes. Després ha estat el porterqui, en una acció desafortunada, ha fet un xut que ha estat interceptat pel porter contrari,, que de porta a porta ha fet el cinquè amb la porteria visitant desguarnida.L'eliminatòria s'ha posat molt complicada per als manresans i, amb el sistema de, els melillencs a porta buida han sentenciat amb tres gols més i han deixat un resultat massa engroixit pel que s'ha vist sobre la pista.