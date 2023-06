L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal ja té obertes les inscripcions de l'oferta formativa 2023-24

Les inscripcions per al curs 2023/2024 de l'ja estan obertes amb 12 grups que iniciaran les classes a partir del 18 de setembre. Es tracta d'unai de qualitat en el camp de les arts escèniques que permet a l'alumnat descobrir i aprofundir d'una manera lúdica en lesen un entorn professional com és el. Les inscripcions es poden fer a través de la web del Kursaal a l'apartat de L'Aula Aquest curs, l'ofereix diferents cursos adreçats als més petits: Teatre Petits per a infants de 4 a 6 anys; Teatre Infantil per a infants de 7 a 11 anys; Teatre Juvenil (text/gest) per a joves de 12 a 16 anys; Teatre Musical Juvenil per a joves de 12 a 16 anys, Teatre jove a partir de 16 a 18 anys. Pel que fa als cursos adreçats a majors de 18 anys, l'Aula de Teatre del Kursaal manté els grups de Teatre Adults i. I també es repeteix l'oferta d'un curs per a majors de 55 anys. Com és habitual, es realitzarà també el curs de(dansa) de Teatre Musical.Des de l'Aula es vol destacar que l'aprenentatge teatral ajuda a incrementar les, millora les competències i la motivació personal, potencia la inclusió social i ajuda a desenvolupar trets de la personalitat com la confiança, la creativitat, la imaginació, el pensament crític, l'expressió emocional... L'aprenentatge teatral també condueix a un major èxit escolar i les persones que fan teatre o qualsevol art tenen més possibilitats de mostrar una bona salut. Més informació dels cursos i tallers a aquest enllaç i per qualsevol consulta a través del correu electrònic auladeteatre@mees.cat