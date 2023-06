S'obre el termini per la sol·licitud d'ajudes a empreses per a la contractació d'aturats

L'ha convocat ajudes a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur amb una dotació total de 100.000 euros. Lescobreixen elde la contractació de les persones treballadores fins a un màxim de sis mesos dins d'aquest 2023. Cada empresa pot optar a dues subvencions que s'atorgaran perde les sol·licituds.La subvenció cobreix el, incloses lai les quotes dea càrrec de l'empresa. Una de les novetats d'enguany és que els ajuts estan enfocats a la contractació concreta d'unaprofessionals, entre els quals, el de peó en empreses del metall, construcció i instal·lacions, personal administratiu i personal de neteja, entre altres. Aquests perfils han estat seleccionats a partir de l'de les persones que integren la borsa de treball gestionada peri també a partir de les necessitats ocupacionals del territori.A l'hora de presentar la sol·licitud, les empreses interessades hauran d'especificar elque necessiten d'acord amb els perfils fixats a la convocatòria, el lloc de treball a cobrir, les tasques a realitzar, la formació requerida i altres competències, així com la data prevista d'incorporació. Posteriorment i conjuntament amb els serveis de ProManresa, es treballarà en lai executar l'ajut a partir de la contractació.Per accedir a la subvenció, caldrà oferir uni amb jornada laboral igual o superior a 20 hores. Donat que els costos varien en funció del perfil contractat i del conveni col·lectiu vinculat, els ajuts estaran estipulats entorn els 5.000 i 7.000 euros per empresa, cadascuna de les quals pot sol·licitar un. Poden demanar aquestes subvencions les empreses o entitatsque estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb les administracions.Enguany, les sol·licituds s'atorgaran per estricte ordre d'arribada una vegada efectuades les verificacions oportunes i. El termini de sol·licituds finalitza el dia 22 de setembre i es pot realitzar dea l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa.Lesinteressades poden consultar més informació en el web de ProManresa i iniciar el procés de sol·licitud en aquest enllaç . Addicionalment, l'Ajuntament ha creat un equip de suport per atendre dubtes al qual es poden adreçar a través del correu electrònic prospeccio@ajmanresa.cat Aquestes ajudes compten amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc dels2023.