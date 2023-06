Comença el període de votació del pressupost participatiu de Sant Fruitós

Elaboració d'un estudi per minimitzar l' impacte visual del cablejat aeri i en façana al nucli del municipi. (proposta particular) - 36.300 euros

Creació d'una zona de pícnic i una àrea de jocs infantils a les piscines (particular)- 11.353,16 euros

Compra de material de preparació física i adequació d'una sala tècnica al pavelló d'esports (ASFE)- 4.396,72 euros

Instal·lació de set punts d' intercanvi de llibres al nucli i als barris i urbanitzacions (particular) – 4.531,45 euros

Instal·lació d'una xarxa d'escalada per a infants a Pineda de Bages (AVV Pineda de Bages) – 13.451 euros

Millora de l'asfalt a la pista del Bosquet (Club CEFAR) – 63.041 euros

Reforma del parc infantil de Torroella de Baix (AVV Torroella de Baix) – 53.343,32 euros

Instal·lació d'un tobogan aquàtic a les piscines municipals (Consell d'Infants) – 84.458 euros

Votacions

A partir d'aquest dissabte i fins al diumenge 25 de juny, tots els veïns empadronats a, majors de setze anys, poden decidir quines seran les propostes guanyadores de la tercera edició deldel municipi.En aquesta tercera edició, surten aun total de vuit propostes, presentades tant per persones a títol individual com per entitats del municipi.Lessón:Per tal de saberde cadascun d'aquests projectes, es poden consultar les memòries presentades en aquest enllaç Entre el 3 i el 25 de juny tots els veïns majors de setze anys empadronats al municipi poden votar entrepresentades. El vot es pot realitzar únicament en format electrònic a l' apartat per a les votacions