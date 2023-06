Eurecat Manresa implementa noves tecnologies de reciclatge avançat de materials plàstics

El centre tecnològicpresenta anoves tecnologies de reciclatge avançat deque permeten la seva recuperació per a la fabricació de nous productes, contribuint així a la implementació de models d'al sector i a la descarbonització de la indústria.Amb aquestes tecnologies, Eurecat acosta a les empreses solucions innovadores per transformar els residus plàstics enper produir materials polimèrics amb menor, mitjançant processos químics per a la valorització de residus.Com assenyala la cap de la Línia de Residus i Economia Circular de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat,, "els nous processos de reciclatge avançat o químic de plàstics jugaran un paper clau per assolir els objectius de reciclatge de plàstics establerts per la Comissió Europea".Les solucions desenvolupades pel centre tecnològic creen, en sinergia amb les empreses, nous processos de reciclatge de plàstics que permeten valoritzar-los materialment, obtenint matèries primeres que es poden utilitzar en lao altres tipus de productes."Aquests processos, juntament amb la modificació de l'origen de la, permetran mantenir l'ús de matèries polimèriques, necessàries en la nostra economia, eliminant els impactes negatius", remarca el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat,Així mateix, l'ús de les tecnologies de"permet gestionar plàstics que actualment, reciclar l', transformar el poliestirè en la seva forma original d'estirè que es pot reutilitzar i obtenir plàstics reciclats d'alt rendiment amb, que són aptes per a aliments i productes mèdics o farmacèutics", detalla el responsable de Desenvolupament de Negoci del sector químic d'Eurecat,"Les solucions tecnològiques que oferim faciliten a les empreses la seva transformació cap a l'economia circular i verda, perquè puguincom demanda la societat i complir amb els objectius de la Unió Europea que vol arribar al reciclatge i reutilització del cent per cent dels residus plàstics l'any 2050", explica.