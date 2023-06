Manresa publica la Guia d'Activitats d'Estiu per als infants, adolescents i joves de la ciutat 2023

L'ha recopilat en un únic document totes les activitats deadreçades aper aquesta la ciutat. La Guia d'Activitats d'Estiu ja es pot consultar i descarregar des del web municipal . Les activitats incloses a la guia estan pensades per afavorir el creixement integral de la persona i transmetre valors com la solidaritat, el compromís i el creixement personal, a més a més de ser eina d'inclusió social.La Guia d'Activitats d'Estiu recull l'oferta de, i altres activitats que s'ofereixen al municipi de Manresa. També, inclou les propostes que ofereix l'Ajuntament des del programai recopila informació sobreque s'organitzen arreu de Catalunya. Al final, repassa els diferents punts d'informació i casals de joves que hi ha a la comarca delLa guia s'emmarca dins les accions contemplades al, el(PMOE), el programai la, així com les diverses entitats de la ciutat que organitzen les activitats d'estiu. També és previst que la guia es pugui consultar enals principals equipaments municipals de la ciutat.