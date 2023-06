Majestuós Thierno Diallo, es classifica per quatre de les cinc finals de la Copa del Món a que optava

El gimnasta de l'Egibaha completat aquest divendres una ronda de classificació a lamasculina dedeque podria ser perfecte. Dels cinc aparells en què participava entre dijous i divendres s'ha classificat per a les finals d'i ha quedat novè, o sigui primer reserva, per a la final deTot plegat després que la setmana passa a la Laia Font es classifiqués per a les dues finals en què participava, salt -cinquena- i paral·leles , i Lorena Medina ho fes en terra -on va quedar quarta- i no passés la barra per una caiguda a última hora quan tenia la classificació guanyada.Cap altre club de gimnàstica artística mundialen aquests campionats del món:: quatre de cinc de Thierno Diallo; dos de dos de Laia Font, i un de dos de Lorena Medina.En la jornada d'aquest divendres a Tel Aviv, Thierno Diallo ha finalitzat setè a paral·leles, i cinquè a barra. Dissabte d'anelles i arcs , on aquest darrer aparell té serioses, i estarà pendent d'entrar a la final de terra, on és el primer reservad'algun dels vuit primers classificats. L'endemà diumenge prendrà part en les finals dels aparells que s'ha classificat aquest divendres: paral·leles i barra.