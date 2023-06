Els aficionats del Baxi Manresa ja poden renovar els seus abonaments

Elha engegat laper a la temporada 2023-24. Els actuals abonats tindran prioritat a l'hora d'obtenir el carnet de cara al curs vinent. Fins al dia 30 de juny no perdran els seus drets. Aquells que paguin a través dei no diguin res en contra se'ls carregarà el preu de l'abonament al seu compte el dia 1 de juliol. El club manresà mantindrà elsque hi ha hagut a la temporada 2022-23.D'altra banda, els actuals socis que vulguin fer algun tipus de canvi vinculats als seus carnets tenen marge fins al dia 16 de juny. Lesel 19 de juny.Com ja és habitual, el Baxi Manresa oferirà una sèrie d'avantatges als socis de l'entitat que consistiran enen la compra d'entrades, dues entrades gratuïtes en certs partits en funció de la disponibilitat i descomptes a la botiga del club.