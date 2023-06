La llana, de teixit preuat a un residu que s'acumula arreu del país

Dificultats per esquilar les ovelles

Josep Torrallardona, de, té un ramat de 350 ovelles. Cada any, per aquesta època, les esquila i en treu uns 500 quilos de. Un teixit molt valorat fins fa un temps però que ara, amb la incorporació decom el-provinent del petroli- ha perdut valor fins al punt que. Acumula sacs plens de llana dels últims anys i, perquèl'hi venen a buscar. L'única que en vol un part és la seva cunyada, que des de fa uns anys es dedica a l'amb llana. Però tampoc ho té fàcil perquè a Catalunyai ha de portar la llana fins a França. El sector reclama tornar a donar valor a aquest recurs natural que avui ha quedat en l'oblit.Fa uns 10 anys que la Marta Esclusa va decidir crear, la seva pròpia marca de productes enfeltrats amb llana. Ho va fer perquè la seva família té una explotació d'- i per donar sortida a un producte que anaven acumulant any rere any. Però quan va començar, el primer obstacle va ser trobar un lloc on rentar-la, perquè a Catalunya han desaparegut tots els rentadors per a artesans de llana. De fet, el lloc més pròxim que té és ai cada any l'ha de portar fins allà perquè l'hi rentin.Un cop neta, Esclusa fa tot el procés a mà:per deixar-la a punt per enfeltrar. "La idea és donar sortida a la llana que produeixen a Can Torra perquè la gent consumeixi un producte fet aquí", subratlla. En aquest sentit, reclama revaloritzar un, que ha quedat oblidat per l'aparició de fibres sintètiques provinents del petroli. "És un recurs natural, amb molt bones característiques, que s'ha convertit en un rebuig que es llença. És una llàstima", subratlla.Dels 500 quilos que han sortit de l'd'aquest any, només n'aprofitarà 65. Un cop neta, li quedaran poc més de 30 quilos per fer els seus propis productes. La resta de llana continuarà acumulada en grans sacs al corral de Can Torra. I això passa arreu del país.Però més enllà de les dificultats per donar sortida a la llana, ara s'hi afegeix un altre problema: obtenir-la. Cada cop hi ha menys gent que es dediqui a esquilar les ovelles. "Del país hi ha molt poques colles i ve. Abans venien colles dei ara d', però ja tampoc els surt a compte i es plantegen si venir o no", ha explicat Torrallardona, qui afegeix: "Ja no només tindrem el problema d'on posar la llana, sinó també el de com esquilar les ovelles".