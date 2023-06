La moneda a l'aire salva l'alcaldessa de Mura de quedar fora de l'Ajuntament

L'alcaldesa de, de, mantindrà la seva acta de regidora municipal a l'Ajuntament després del proper 17 de juny gràcies a que el, mitjançant el, que s'ha portat a terme aquest divendres a la(JEZ) de Manresa l'ha afavorit en l'empat que havia registrat a les eleccions de diumenge amb el candidat d'a 56 vots.El ple de Mura, que fa elecció de regidors pel sistema dedegut a que no supera els 250 habitants, ha quedat composat definitivament per dos regidors de la, dos regidors de Junts i un regidor d'ERC., un altre municipi de, la sort ha girat de banda. En aquest cas, els candidats empatats que lluitaven per l'erend'ERC ide Junts, que havien empatat a 59 vots. La moneda, en aquest cas, ha afavorit el, de manera que el consistori tindrà quatre regidors d'ERC i només un de Junts.