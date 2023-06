El TEA Football Cup reunirà a Sant Fruitós els millors equips alevins de Futbol 7 de Catalunya

Aquest dissabte,, eltornarà a ser l'escenari, per sisena vegada, de la, una jornada deimpulsada pel(CR TEA CC) que té com a principal objectiuper a aquest espai de suport als familiars de persones amb autisme i d'acompanyament i monitoratge als infants i joves que en pateixen, i que pretén esdevenir una la Catalunya Central.En aquesta ocasió, prendran part del torneig un total dede primer any delsdel territori català, entre els quals s'hi troben el, el, el, l', el, el, el, elo elLa jornada, que començarà a, es desenvoluparà en quatre grups de cinc i acollirà, també, tota mena d'activitats i serveis, com, instal·lacions amb. L'entrada al recinte esportiu serài els fons es recaptaran, d'una banda, amb la inscripció dels infants que hi prenguin part, i de l'altra, amb les nombroses activitats paral·leles que hi haurà durant tota el dia.Personalitats reconegudes del món de la cultura i l'esport comhan apadrinat aquest esdeveniment com a ambaixadors oficials.La TEA Football Cup neix com a continuació de lesque Sant Fruitós ha acollit durant cinc edicions, amb l'objectiu de fer més gran aquesta iniciativa solidària i així aconseguir una recaptació superior que permeti a l'entitat ajudar a cada vegada més famílies amb infants amb el Trastorn de l'Espectre Autista.