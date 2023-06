Detinguts dos joves per cultivar 798 plantes de marihuana en una casa de Rajadell

Elsvan detenir, aquest dijous 1 de juny,com a presumptes autors de, de defraudació de fluid elèctric i perL'arrest, expliquen fonts policials, va ser el resultat d'unaque va obrir-se el passat mes de maig, després de tenir indicis de l'existència d'unaen una casa del carrer Canigó deEn les primeres comprovacions, els agents van detectar uni la possibilitat que la instal·lació elèctrica estigués connectada de formaa la xarxa de distribució. Per aquest motiu, van establir una sèrie deper recollir indicis del cultiu de marihuana i identificar les persones relacionades amb la plantació.Davant les evidències que indicaven que a la casa hi havia unde marihuana, dijous a les set del matí la policia va efectuar una entrada ia l'immoble en qüestió. En el moment que els agents van accedir a la casa, van veureen direcció a una zona boscosa propera, amb la clara intenció d'. Poc després, i amb ladels Mossos d'Esquadra que es va activar immediatament, se'l vaa uns 300 metres del lloc. L'altre pressumpte implicat va ser arrestat un cop els agents van ser dintre del domicili.Durant l'a l'immoble, la policia va interceptar un total dedistribuïdes en el garatge i en una habitació de la primera planta. Així mateix, van interveniri unaamb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el cultiu en espais tancats. L'actuació també va fer descobrir als agents que, annexa a la vivenda, hi havia plantada unades d'on, pressumptament, els delinqüents efectuaven les vigilàncies. En el seu l'interior s'hi va trobar unaque estava muntada i amb un carregador municionat.Els dos detinguts passaran properament adavant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.