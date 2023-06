El Festival de cultura africana Dimbaya torna a Castellnou aquest cap de setmana

El Festival de cultura africanatorna aaquest cap de setmana. Aquest divendres, com a acte d'inauguració del Festival es durà a terme laDimbaya. Una trobada inesperada, escrit peri il·lustrat per. L'obra, editada per l'Ajuntament de Castellnou, va néixer la passada edició de Dimbaya amb l'objectiu d'establir un nou lligam entre Castellnou i el Festival de cultura africana i destacar-ne els seu valors. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Nucli històric de Castellnou amb la presència dels seus autors.El Festival Dimbaya portarà durant tot el cap de setmana concerts, classes, contes i tota l'energia d'Àfrica alde Castellnou de Bages. El programa del Festival Dimbaya es pot consultar a aquest enllaç