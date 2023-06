Sant Fruitós participa en la cloenda del cicle de caminades de marxa nòrdica a Vilafranca del Penedès

Aquest dimarts,ha acollit l'acte de cloenda del cicle de passejades de marxa nòrdica on hi prenen part nombrosos municipis d'arreu de Catalunya, entre ells. Una vintena de veïns del municipi han representat el municipi en aquesta proposta que ha aplegat vint-i-set municipis de la demarcació de Barcelona.El dia ha començat amb un esmorzar, a continuació una sessió d'escalfament per començar una marxa d'uns 10 km entre. Un cop finalitzada la caminada s'ha fet una sessió d'estiraments, s'ha compartit un dinar i a continuació s'han repartit els diplomes a les persones que han pres part en les caminades d'aquest cicle.Aquest any, les caminades han estat a l', ai ai el passat mes de març va ser Sant Fruitós de Bages el poble que va acollir aquesta proposta.Aquesta activitat, apte per a tothom, és un punt de trobada amb persones d'altres municipis per a la pràctica física i on es gaudeix d'un dia tranquil i amè. En aquesta edició han estat una seixantena els veïns de Sant Fruitós que han participat en alguna de les caminades.