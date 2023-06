El CE Manresa posa el crit al cel: «Estem farts que l'Ajuntament ens prengui per la Ventafocs»

Modernitzar el Congost

Camps insuficients

Falta de projecte

Visiblement seriosos, la presidenta del, i el portaveu de la junta,, han reclamat a l'Ajuntament que "dignifiqui" les instal·lacions esportives deli les auxiliars que fa servir el club per posar-les ali "no desaprofiti unacom la que vivim", i per absorvir el volum d'esportistes que el club compta en elDesprés de tres anys i mig deamb l'Ajuntament "hem" i, avisen que "anirem a més en les". Si cal ho diran més alt: "a la família del CE Manresa. Estem farts que l'Ajuntament ens prengui per la".Guerrero i Sòria han recordat en roda de premsa que la junta va agafar les regnes del club ambper no haver pagat els arbitratges "i un munt de deutes". En aquests tres anys, els"de mica en mica", també s'han aconseguit una quarantena llarga de"i s'ha aconseguit situar el primer equip, una situació que ha millorat al costat de la part", han reivindicat.Guerrero ha reclamat que al Congost no s'hi fa manteniment des que es va inaugurar el 1985. "Hi ha un, una, eli lesque s'hi han fet, s'han portat a terme des del club i algunes vegades, fins i tot, directament pels mateixos membres de la junta", ha lamentat la presidenta.Segons ha denunciat, els, hi haperquè són plens de brossa i runa des de sempre, "on hi ha", hi haelèctrics i les mancances de manteniment més bàsiques, com descrostaments o falta de panys a les portes.Les poques millores que s'hi han fet les ha portat a terme la pròpia junta, "com la col·locació deo lade l'estadi que, "a sobre, encara es van queixar perquè no vàrem triar el pantone que tocava".A banda de lesque comporta per als jugadors i tècnics, o socials per als socis i aficionats, "el Congost actual fa quei que no".El CE Manresa encetarà la propera temporada amb 32 equips, 7 dels quals de noies. "Això vol dir que cada dia passen entre", han situat. "Necessitemon pugui entrenar el futbol base", han reclamat, ja que actualment, tot i que alguns equips s'entrenen ao al, "la distribució dels espais entre els equips i els clubs fa que es" o que "el nostre, tot unque s'enfronta a equips totalment professionals, hagi d'perquè a l'altra meitat hi entrenen equips de base"."Tant el Congost com els camps dels barris són de titularitat municipal, peròl'optimització de recursos i, hores d'ara, encara no podem dir als familiars dels jugadors de base si el seu fill entrenarà dimecres i divendres o dimarts i dijous, perquè aquí", s'han queixat.Tenim unaquí al costat que podria donar "un excel·lent servei al club", han reivindicat.El pitjor de tot, segons Guerrero i Sòria, és que l'Ajuntament "ni per a l'esport en general" i que encara tenen "". Presidenta i portaveu, que admeten haver esperat a"per no distorsionar el missatge", lamenten que "clubs ena la nostra tenen un molt millor camp de futbol i instal·lacions, i un millor finançament".del Congost perquè anem justos de tot", ha reclamat Sòria. Per al portaveu és "urgent" tenir un segon camp de futbol on fer entrenaments, ja que "per a mantenir eld'aquestes darreres temporades no ens podem aturar aquí, hem de tirar endavant i no ens ho podem fer tot sols".Sòria també ha lamentat que lesque rep el club de l'Ajuntament "són ridícules" en comparació a les que tenen la resta de clubs de Segona RFEF, o "més d'un de Tercera. Aquesta temporada el club ha rebut poc més de 29.000 euros de subvencions dede l'Ajuntament de Manresa. El club de la categoria "que està més a prop nostre" en rep, "i és una ciutat amb la meitat de la població que Manresa i que ha quedat molt per sota a la classificació".Des del club s'ha recordat que el primer equip del CE Manresa és, ara mateix, per classificació, el, "i volem estar". Per això, aclareixen que la, però es pregunten si "l'Ajuntament també vol fer-ho".