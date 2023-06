ERC Manresa inicia converses amb les principals formacions polítiques per formar govern

ha iniciat les converses amb tres formacions polítiques que van obtenir més representació a les eleccions municipals de diumenge amb l'objectiu d'analitzar els resultats i d'explorar les possibilitats de formar govern o assolir acords de governabilitat.Com ha avançat NacióManresa, dimecres al matí l'alcalde i cap de llista Marc Aloy va mantenir una trobada amb Ramon Bacardit , candidat de, i a la tarda representants de la candidatura republicana es van reunir amb el. Aquest dijous s'ha fet una reunió amb representants deEn aquestes primeres trobades ERC i la resta de formacions han analitzat la situació de les eleccions en les quals, en paraules de Marc Aloy, "vam ser la llista més votada, cosa que valorem positivament, però alhora creiem que és necessari fer una. Cal plantejar-nos les causes de laen unes eleccions, les municipals, que són les que toquen més de prop la ciutadania. 10.000 votants s'han quedat a casa i tenim el deure de saber per quins motius, i de fer tot el possible per tornar a".Aloy ha traslladat a la resta de grups que, malgrat que ERC ha estat la força més votada, la seva voluntat és la de teixir elper formar un govern fort i cohesionat. En aquest sentit, l'actual alcalde destaca que amb aquestes tres formacions ja s'han consensuat i tirat endavant projectes molt importants per a la ciutat. Per això, les reunions han de servir també per corroborar si aquestssón compartits per la resta de forces i també per contrastar programes, especialment amb Junts per Catalunya, socis de govern d'ERC els últims 7 anys.Després d'aquest primer contacte, els grups polítics s'han emplaçat aper obrir negociacions i explorar les possibilitats d'arribar a acords. ERC també té previst fer una primera trobada amb, la cinquena formació més votada als comicis de diumenge.