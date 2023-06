Xevi Pujol valora l'actuació del Baxi Manresa amb la Grada d'Animació

Un cop acabada la temporada és el moment de fer balanç. Una vegada més, lava realitzar un dels seus tradicionals directes i va fer una xerrada amb el director esportiu del, que va incloure preguntes que els aficionats van plantejar a través de les xarxes socials. Durant una hora i mitja, Pujol va repassar els darrers nou mesos de competició i va parlar, fins on va poder, del futur de l'equip.Pujol va destacar la importància d'encertar en les decisions que es prenen a l'estiu. "Hi ha peces més importants que les altres. I això fa quealtres baixen el rendiment. Per tant, cal assegurar-ne unes que aportin seguretat". El director esportiu del Baxi Manresa va admetre errors i el principal va ser el rol que creia que podia tenir. "Creia que podia actuar de base després de la seva actuació a la(BCL). I a lade Las Vegas me'n vaig acabar de convèncer. Que finalment no fos això va condicionar molt", va explicar Pujol. Una segona frustració va ser quan l'equip estava patint i el club no podia portar ningú que estigués al nivell necessitava. La marxa dei la lesió devan trastocar tota la planificació del joc interior. Primer, van arribarperò no va ser fins als fitxatges deque la situació va millorar.Dos van ser els moments més crítics de la temporada per a Pujol. El primer va ser la contundent derrota patida al Nou Congost contra el Río Breogan . En aquell moment, el Baxi Manresa va executar la sortida detot i que la decisió estava presa feia temps. Un altre moment dur va ser la ratxa de derrotes contraen què tot i que el conjunt manresà va millorar el seu joc també va acabar perdent. Tot i això, Pujol va mantenir sempre lesEn canvi, també hi va haver tres moments claus que expliquem la salvació del Baxi Manresa. Per un cantó, les victòries alcontra Fuenlabrada Betis . Van ser dos partits que els bagencs van tenir "por a guanyar per la motxilla que dúiem però va ajudar a un canvi de xip". Un altre van ser lesque van servir acoblar tota la plantilla. Allargar la temporada a Europa també va remar a favor.Durant la temporada va circular el rumor de laentre Xevi Pujol i. El director esportiu els va negar i tot i reconèixer que sempre hi poden haver diferències de criteri en temes professionals la relació personal és bona.La gran pregunta que es fan els seguidors del Baxi Manresa és la continuïtat de Martínez a la banqueta del Nou Congost la temporada que ve. Pujol va explicar quesi bé fins a final de mes té opció per decidir si continua o no al Bages. De la mateixa manera, les properes setmanes seran claus per saber quins jugadors continuen i quins se'n van. La clàssica incertesa de principis de juny no ha implicat que el Baxi Manresa deixi de treballar. Aquest treball inclourà una visita, com cada estiu, a la Summer League de Las Vegas. I sobre el rumor que el Baxi Manresa té encarada la incorporació del jugador francès. Pujol va admetre un cert interès però en cap cas "no hi ha res encarat".La presència la temporada vinent a la BCL va ser el darrer tema de conversa. Pujol espera rebre la invitació que laenvia a tots els equips ACB. Un cop arribi "l'omplirem. No ens han assegurat res però tampoc ens han dit que sigui impossible". Per tant, el nombre de sol·licituds determinarà les possibilitats de tornar a veure bàsquet europeu al Nou Congost.