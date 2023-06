Thierno Diallo es classifica per a les finals d'arcs i anelles a la Copa del Món de Tel Aviv

ha fregat el ple en la primera jornada de laque ha començat a disputar-se a. El gimnasta de l', vestint els colors de la selecció espanyola s'ha classificat per a lesi ha quedat novè a la ronda de, de manera que en serà el primer reserva en cas d'alguna baixa entre els vuit primers.Thierno Diallo ha completat una magnífica actuació a la ronda de classificació del que és la seva especialitat, els, amb una tercera posició que, si bé no té cap incidència de cara a la final, sí que mostra les sevesA anelles, el gimnasta manresà s'ha classificat en sisena posició i d'aquesta manera ha completat una, en què s'ha classificat directament per dos dels tres aparells en què ha competit i és a les portes del tercer.Thierno Diallo competirà aquest divendres en les rondes de classificació de dos aparells més,, de manera que haurà competit en tots els aparells excepte salt. Dissabte serà el torn de la seva participació a les finals d'arcs i anelles, i de terra en cas que hi hagués alguna baixa. Finalment, diumenge es disputaran les finals de paral·leles i barra.