El llançament d'una moneda decidirà si l'actual alcaldessa de Mura continua o no de regidora

La(JEZ) de Manresa resoldrà aquest divendres per sorteig, segurament amb el llançament d'una moneda, dosde diferents partits que s'han donat en dos pobles del Bages que van triar els seus representants diumenge passat en sistema de llistes obertes.Un dels municipis és, on l'actual alcaldessa,, de, podria no continuar de regidora si perd el sorteig de desempat contra el candidat republicà. Tots dos candidats van treure 56 vots diumenge passat. El regidor que balla podria donar-n'hi dos a Junts o dos a, mentre que qui perdés es quedaria amb un. Els altres dos regidors del poble, aquests sí ja consolidats, són de laL'altre municipi on també s'ha registrat un empat és. En aquest cas no alterarà la majoria absoluta que ha aconseguit ERC davant de Junts, però la moneda decidirà si és amb una distribució de quatre a un o de tres a dos. L'empat, diumenge, va ser a 59 vots entre, d'ERC, i, de Junts.