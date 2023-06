Manresa, Vic i Berga s'alien per sensibilitzar sobre l'hemocromatosi, una malaltia infradiagnosticada

Indignació per la sang que es llença, tot i ser "de molt bona qualitat"

Manresa, Vic i Berga s'alien per sensibilitzar sobre l'hemocromatosi

L'és una malaltia genètica minoritària que està infradiagnosticada i que fa que augmentin elsa la persona que la pateix. Si es detecta aviat té una base de sagnies terapèutiques -extraccions de sang- que eviten que el pacient acabi patinto desenvolupi un. Els experts reclamen que es facin cribratges a la població -afecta sobretot- i defensen el seu baix cost, ja que la prova costa 3 euros. També lluiten peractual i que es pugui utilitzar la sang que s'extreu a aquests pacients, ja que a dia d'avui s'ha de llençar, tot i que és bona. Entre l'1 i el 7 de juny se celebra la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi.és un dels experts que més en sap d'aquesta malaltia a Catalunya. Actualment és el cap d'Hematologia a la, president de lai també president de l'. Explica que es tracta d'unaque fa que augmentin els dipòsits de ferro a l'organisme, principalment al fetge, però també al pàncrees, al cor i a altres òrgans. Assegura que el ferro és "" en quantitats elevades i detalla que, inicialment, s'acumula de forma segura al fetge, però, quan ja no pot retenir-ne més, "comença a circular per tot el cos i va destruint òrgans vitals".Aquesta malaltia afecta una de cada mil persones a Catalunya i és més freqüent entre els homes. És particularment comuna en persones de. Els símptomes acostumen a observar-se entre els 30 i els 50 anys i els més freqüents són la, elo la, entre d'altres. Altés explica que, habitualment, aquests símptomes s'acostumen a atribuir a d'altres causes, de manera que la malaltia va avançant "de" fins que arriba a ser irreversible i pot provocar una cirrosi hepàtica o un càncer.Per poder detectar la malaltia en els seus estadis inicials i evitar que arribi a complicar-se, des de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi reclamen que es faci un. La proposta d'Altés és que es faci unque té un cost de 3 euros a tots els homes de Catalunya de 25 o 30 anys. Defensen que, amb una sola prova, podrien identificar el 90% dels pacients que tenen aquesta. Els que donin positiu se'ls hauria de fer unaper acabar de diagnosticar la malaltia. Xifren que a Catalunya la realització d'aquest cribratge massiu costaria uns 125.000 euros a l'any i asseguren queUna xifra que, per Altés, és irrisòria si es tenen en compte tots els beneficis que podria comportar. Aquest sentiment d'indignació també el comparteix, un pacient que va poder sotmetre's al tractament de sagnies i que ara mateix té els nivells de ferro controlats. Explica que el seu germà va morir de càncer i està convençut que l'origen va ser l'hemocromatosi, tot i que no li van fer la prova. Per contra, en Manel va ser diagnosticat gràcies a unaque li va encarregar la metgessa de capçalera. Li van fer unai li van poder detectar.El tractament de l'hemocromatosi si es detecta a temps és molt senzill: extreure aproximadamentfins que el cos deixi de tenir una concentració alta de ferro. És el que li van fer al Manel quan li van detectar la malaltia. En el seu cas va estar unes 70 setmanes seguides fent-se extraccions de sang, de manera que li van arribar a treure 35 litres. La sorpresa va ser, explica, quan li van dir que aquella sang no es podia aprofitar i se n'anava. "M'indigna que constantment hi hagi campanyes on es demani feri que en canvi, aquesta que és perfecta per donar, no s'aprofiti", lamenta.No només és perfecta sinó que, fins i tot, és "més bona", remarca el doctor Altés. I aquesta és l'altra indignació que venen patint des de fa anys, segons denuncien. I és que els pacients a qui fan sagnies terapèutiques i sota supervisió del metge "no estan malalts" sinó que la seva sang, al renovar-ser tant sovint amb les extraccions, fa que tingui "" que la sang normal alhora que les proporcions de ferro són petites.De fet, el problema en les donacions no ve per la qualitat de la sang, sinó per les freqüències. La llei estableix que les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l'any i els homes un màxim de quatre. També que entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos. L'en què s'han de fer extraccions de sang els pacients amb hemocromatosi no encaixa amb els requisits dels bancs de sang i, per això, s'ha d'acabar llençant.Des de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi han mogut cel i terra perquè això canviï. Altés recorda que l'any 2017 lava aprovar per unanimitat que es modifiqués el Reial Decret que regula les donacions de sang perquè s'admetés que els pacients amb aquesta malaltia poguessin fer més donacions que les que hi ha estipulades. Tot i això, Altés lamenta que, un cop la proposta es va elevar al, "no va haver-hi cap resposta". "És incomprensible", afirma el doctor. Assenyala la classe política i els culpa de no haver fet res per solucionar-ho: "Es tracta d'afegir una línia a la llei".Per sensibilitzar la població i donar a conèixer la malaltia, elsamb el suport de les institucions sanitàries del territori -Fundació Althaia,- i també lahan organitzat diverses accions durant la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi, que se celebra de l'1 al 7 de juny.Una de les accions tindrà lloc aquest divendres 2 de juny al vespre amb la il·luminació dede les façanes dels ajuntaments de Manresa, Vic i Berga. D'altra banda, el dia 12 de juny se celebrarà una jornada divulgativa a l'desota el títol Parlem sobre l'hemocromatosi on hi participaran diferents experts.