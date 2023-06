Aloy i Bacardit celebren una primera trobada «tranquil·la» després de les eleccions

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

La primera trobada després de les eleccions entre, els caps d', les dues candidatures més votades a, s'ha celebrat aquest dijous en un ambient de valoració delssense entrar en els detalls d'unentre les dues formacions per formarSegons ha afirmat Bacardit a, a la reunió només hi han assistit els dos caps de llista, sense cap més persona dels respectius partits, ha estat "" i ha servit per "compartir valoracions dels resultats i de la campanya" i per "".El candidat postconvergent no ha entrat en el detall de la xerrada, però ha assegurat que els candidatson, previsiblement, aniran avançant en les converses perL'alcalde Aloy també té previst reunir-se properament amb el cap del, i de