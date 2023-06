El projecte presentat per l'que ha guanyat el concurs per a dibuixar la remodelació i ampliació deldepreveu fer guanyardel pavelló, arribar a un aforament de, ambals quatre laterals, traslladar l'i tenir unaque permetrà jugar amb llums i formes quan sigui necessari.Així ho va explicat el responsable de l'estudi d'arquitectes,, en una entrevista que va concedir aper a Canal Taronja i Ràdio Manresa, a partir de la qual, aquest dilluns s'han pogut mostrar les primeres imatges. El veredicte del concurs es va fer públic quan ja s'havia entrat en eli no era permès als ajuntaments, per llei, fer públic material que s'entengués com ade la seva obra de govern.Dilluns passat, l'endemà de les eleccions, Canal Taronja i Ràdio Manresa van mostrar per primera vegada els renders de l'exterior i l'interior delsegons el projecte de Barceló i Balanzó. Ara, amb la nova convocatòria d'eleccions, en aquest cas, espanyoles, l'Ajuntament de Manresa es torna a trobar amb lao imatges de projectes de govern, però Canal Taronja i Ràdio Manresa els van fer públics en l'escletxa entre el final de les municipals i la nova convocatòria.El projecte de l'estudi barceloní preveu que el nou pavelló sigui, pugui encabiri, malgrat l'ampliació, mantingui l', un dels trets característics del pavelló manresà. El projecte també contempla l'establiment deals laterals, amb accés directe des de l'exterior, el canvi d'ubicació dels actualsde la instal·lació i l'accés aldes de davant.També contempla una, i suficient espai per a la futura construcció d'ungràcies a laa la part posterior de la instal·lació. "El projecte contempla l'ampliació del pavelló a partir del seu cos actual,", ha explicat Barceló en l'entrevista, amb la voluntat queel màxim de temps mentre es fan les obres.