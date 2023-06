La mostra de passions curatives protagonitzarà el Dia d'Acció per a la Salut de les Dones a Santpedor

L'impulsa un any més un programa d'activitats en el marc del. L'objectiu d'aquest esdeveniment és fer difusió de l'estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per donar-hi resposta.Laa càrrec de dones santpedorenques omplirà els carrers del barri antic aquest dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Ajuntament conjuntament amb la comissió de voluntàries, on els espectadors podrán anar seguint un fil vermell per anar descobrint dones, passions i talents.Una altra de les activitats que es tornen a fer és elque ha tingut molt èxit en les anteriors edicions i que se celebrarà el dissabte al matí. El punt d'inici serà des de la plaça del Sindicat entre 2/4 de 10 del matí i 2/4 de 12 del migdia i cal inscripció prèvia per grups de sis persones a través de la web de l'Ajuntament