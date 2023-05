Nous casals d'estiu a Manresa destinats a facilitar la conciliació familiar, laboral i personal

L'posarà en marxa aquest estiu uns nousdestinats a facilitar la conciliació familiar, laboral i personal. La iniciativa s'emmarca en el projecte, que durant el passatja va programar casals familiars per a infants i joves i que en l'actualitat ofereixa la, a l'espaii en diverses festes que s'organitzen des de l'Ajuntament de Manresa.Ara, el projecte continua amb una nova proposta de casals d'estiu. El que es farà alserà per a infants de 3 a 12 anys i es desenvoluparà durant cinc setmanes, del 31 de juliol a l'1 de setembre, en horari de 8.30 a 14 hores. Cada família podrà sol·licitar una setmana de casal, amb un aforament màxim per setmana de 34 infants. Les activitats aniran a càrrec d', que oferirà tallers d'arts plàstiques sostenibles. Les inscripcions s'han de fer a través d' aquest web Pel que fa al casal de la Ludoteca Ludugurus, està destinat a infants d'1 a 6 anys. Es farà durant quatre setmanes de juliol i cinc d'agost, de 8 a 14.30 hores. Cada família podrà sol·licitar fins a dues setmanes de casal, combinables entres els dos mesos. Les activitats aniran a càrrec de. Les inscripcions s'han de fer a través del WhatsApp 663 26 35 59.A banda, els dies 4 i 5 de setembre es faran dues matinals a la plaça del, amb 34 places per cada dia i amb un horari de 8.30 a 14 hores. Les activitats aniran a càrrec del. Les inscripcions s'han de fer a aquest web El projecte Temps x Viure està impulsat per la Regidoria dede l'Ajuntament de Manresa i es porta a terme a través del. Compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en el marc del, finançat pel