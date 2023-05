Emocions i literatura centraran la tercera Escola d'Estiu del Bages d'UManresa

Quatre tallers que connecten educació amb emocions i literatura

Un complement al Congrés sobre educació científica

Formació d'Idiomes per a mestres

acollirà entre el 10 i el 13 de juliol una nova edició de l'que organitza el(CIFE) de la Universitat. Aquesta tercera edició, la segona que es podrà celebrar de manera presencial i amb normalitat després del parèntesi de la pandèmia, se centrarà en el treball de lesi en laAquests dos eixos temàtics estan directament relacionats amb l'activitat que desenvolupa la Universitat. D'una banda, el, que dirigeixeni que s'impartirà a partir del proper mes d'octubre, i de l'altra, la tasca de dignificació i divulgació de la literatura infantil i juvenil i de promoció de la lectura a les primeres etapes educatives que impulsa el, ubicat a l'edifici FUB4.Juguem amb la literatura, Emocions i arts narratives. La cura de les emocions en el dia a dia de l'aula, La literatura: la porta als altres i a nosaltres i Un passeig per les emocions, la música ens hi acompanya són els títols dels quatre tallers que formen part del programa de l'Escola d'Estiu d'El primer dels tallers, Juguem amb la literatura, anirà a càrrec de l'actriu. Se centrarà en estratègies que poden utilitzar els, per enriquir l'ensenyament dels contes i per promoure l'aprenentatge actiu, la creativitat i l'exploració en l'àmbit de la narrativa. Aquestes són eines que han de servir al professorat per millorar l'atenció dels estudiants, fomentar-ne la participació i estimular tant la imaginació com el pensament crític.Els altres tres tallers s'emmarquen en el bloc formatiu titulat Simfonia d'emocions, pensat per dotar els participants de. Aquests tres tallers, a més, es podran convalidar com a hores formatives en el cas de persones que vulguin fer el Postgrau en Educació Emocional: escola, família i societat que UManresa impartirà a partir del proper mes d'octubre.Emocions i arts narratives serà un taller que impartirà la reconeguda pedagoga i escriptora Eva Bach. Consistirà en una sessió dea partir del documental Learning to care – Pensant en els altres, sobre l'aprenentatge de l'. S'hi tractaran diferents maneres d'atendre, d'escoltar i d'a l'aula, de donar un lloc a les vivències personals i familiars de l'alumnat, detenint en compte les emocions implícites, així com d'afavorir la connexió emocional i la creació de lligams efectius.El segon dels tallers d'aquest bloc, La literatura: la porta als altres i a nosaltres, anirà a càrrec de, periodista i escriptora i guanyadora del darreramb la novel·la La llei de l'hivern. En aquest taller s'explorarà el paper de la paraula per despertar emocions a partir de fragments de novel·les.A Un passegi per les emocions, la música ens hi acompanya es posarà de relleu lacom a catalitzador de les mocions mes profundes, com a eina d'expressió i exploració personal. S'hi faran exercicis pràctics i dinàmiques de grup per, per millorar la comprensió d'un mateix, connectar amb els altres i créixer en el desenvolupament professional. El taller anirà a càrrec de la mestra i especialista en innovació educativa i educació emocional, Aloma Cuiné, i del músic, narrador i animador d'espectacles familiars,L'Escola d'Estiu coincidirà el mes de juliol amb la celebració del primer, que se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de juliol a UManresa. Aquest congrés s'adreça tant a docents com a investigadors interessats en l'educació científica a les primeres edats, una de les àrees d'expertesa de la Universitat. El calendari de l'escola d'estiu, que habitualment se celebrava a principis del mes de juliol, s'ha adaptat a la celebració del congrés amb l'objectiu de facilitar que els docents puguin participar en les dues activitats.Tant l'Escola d'Estiu com el Congrés Ciència des del Néixer compten amb el suport de l'. Així mateix, la participació de mestres i professorat rebrà el reconeixement del Departament d'Educació com a hores de formació permanent.L'Escola d'Estiu del Bages forma part del compromís de la universitat en la formació i millora de les competències de les persones que es dediqueni que es desenvolupen durant tot l'any. Paral·lelament, la universitat organitza durant tot l'any i també en format intensiu d'estiu,que compten amb el reconeixement del Departament d'Educació de la Generalitat L'oferta per a aquest estiu inclou l'opció d'acreditar els nivells B1 i B2 amb l'examen, una prova certificada per la prestigiosa Universitat d'Oxford i reconeguda externament per institucions educatives a nivell internacional.