Mor un motorista en un accident frontal contra una furgoneta al Xup

aquest dimecres passades les 3 del migdia en unfrontal contra una furgoneta al barri manresà del Xup. Per causes que encara es desconeixen, en el sinistre s'ha vist implicat una furgoneta i una moto. Com a conseqüència, el conductor de la motocicleta ha perdut la vida. La víctima mortal és un jove de 23 anys veí deque respon a les inicials KGR.Els fets han passat a laen el terme municipal de Manresa a l'altura de l'antic Casinet. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la, elsi el Servei d'Emergències Mèdiques.El cos policial manresà s'ha feti hores d'ara encara es desconeixen els detalls del sinistre.