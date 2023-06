Diskover, l'app cocreada per un bagenc que vol esdevenir la primera xarxa social de turisme del món

Més de cinquanta acords publicoprivats

Concentrar, en un sol espai, tot el que elsnecessiten perquè l'experiència del lloc que visiten sigui el mési adaptada a les seves necessitats ipossible. I encara més: fer-ho en connivència amb l'i amb tots aquells agents interessats a donar a conèixer eldel territori que representen. Això és el que pretén, unaposada en marxa a finals del 2021 perque, detectant undintre de l'àmbit de la difusió turística, van decidir assentar les bases del que volien que s'acabés convertint en laPerò anem a pams. Quin era el buit de mercat que pretenien ocupar?, un dels fundadors de Diskover i veí de Manresa, ho explica: "Les estadístiques ens diuen que unde les persones que marxen de viatge o fan una escapada,". I això què vol dir? "Doncs que, o bé un cop a llocquè poden fer, o bé ho demanen a la recepció de l'on s'estan o ade l'indret en qüestió". Si existís una app que s'avancés a lai compilés, de manera clara i, tots elsde la població que fos, "l'únic que haurien de fer aquells turistes que, seria descarregar-se-la ali obrir-la", assenyala.I va ser a partir d'aquesta premissa que Julià Sánchez, juntament ambvan posar-se a treballar. El seu primer objectiu era aconseguir donar cobertura alsque componen Catalunya. En aquest sentit, i tenint molt present que en cap cas volien ser competència de portals especialitzats de referència com(centrat en el sector hoteler) o(restauració), els emprenedors van optar per posar l'accent en elsi en lesde cada poble, però sense renunciar a fer esment d'algunsingular pel motiu que fos. "Ara mateix podem dir, ben orgullosos, que l'aplicació ja disposa dei que cada dia anem creixent", celebra Sánchez, que s'encarrega de lade l'empresa.Hi havia dues coses que els pares de Diskover tenien molt clares. La primera, que l'aplicació fos. La segona, que tots i cadascun dels agents implicats en la promoció del sector turístic a Catalunya tinguessin undintre de l'app. "Durant aquests gairebé dos anys, ens hem trobat amb moltsque han fet una tasca ingent pertot el seu patrimoni turístic amb la voluntat de donar-lo a conèixer a la ciutadania", explica el director executiu, que continua: "El que passa, però, és que molts cops es troben que, malgrat fer-se'n ressò a la seva pàgina web i a les xarxes,al públic".I aquí és on els emprenedors entren en joc: "Volem donar-los l'oportunitat d'abocar tots els seus atractius en aquesta eina especialitzada i centrada únicament en turisme". A banda, apunta Sánchez, "també els oferim unper teixirpatrimonials basades en unque elaborem trimestralment amb el tipus d'que els usuaris de l'aplicació han tingut amb aquell municipi concret". I és que tal com explica, "ens hem trobat amb ajuntaments que estaven posant molt en valor una zona concreta del seu poble, i resulta que els usuaris, el que més visitaven n'era una altra que el consistori ni contemplava que pogués tenir interès".Els ingressos que permeten que Diskover segueixi caminant venen, doncs, d'una banda, dels ajuntaments i d'institucions públiques i, de l'altra, de, com podrien ser restaurants, hotels, cases de turisme rural o organitzacions culturals. En aquest cas, del que es fa ressò l'app és de totes aquellesque puguin ser d'interès públic.Actualment, l'empresa ja ha signat més d'una cinquantena d'acords amb administracions públiques i entitats del sector privat. Una de les últimes a incorporar-s'hi ha estat, una associació sense ànim de lucre que treballa per potenciar el territori i el teixit turístic de la comarca i la Catalunya Central.A dia d'avui, Diskover compta amb gairebéi amb un pic d'usuaris actius mensuals que ascendeix als 18.000. Pel que fa a les 22.000 atraccions turístiques que compon el seu catàleg -de moment- han rebut més deTot plegat, "i veient la mà de reunions que tenim agendades d'organismes interessats a formar part de l'app", fa pensar als creadors de Diskover que, més d'hora que tard, "serà el moment de fer el". Sense anar més lluny, el seu objectiu és començar-se a expandir a partir de l'any vinent, "i", s'atreveix a pronosticar Sánchez. De fet, a banda de a Catalunya, ara mateix l'aplicació també està present ai la