Cinc dotacions delss'han desplaçat aquest dimarts al matí a l'per apagar unque s'ha declarat en el balcó d'un segon pis del número 100 d'aquesta via. Abans que no han arribat els cossos d'emergències, un particular ha intentatdes del carrer enfilant-se a un mur proper, però no ho ha aconseguit.L'incendi s'ha declarat quan faltaven deu minuts per a les 3 del migdia en eld'un segon pis del bloc que es troba en el número 100 de l'avinguda de les Bases de Manresa. Preventivament els Bombers hande l'edifici tot i que poc després han pogut tornar a casa seva.Com que l'incendi no han entrat a l'habitatge, els Bombers han actuat sobre les flames des de l'. La maniobra ha obligat a tallar un carril de l'avinguda. Quan les flames han estat extingides, han fet tasques deEltambé s'ha desplaçat a lloc, però cap persona no ha requerit assistència sanitària. Les flames han afectat elements d'un balcó contigu.