El compositor Carles Cases, primer Premi d'Honor del Clam 2023

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunyalliurarà un delsde l'edició 2023 al compositor cinematogràfic sallentíL'homenatge a Cases inclourà diversos actes, entre ells unacontextualitzada per, crític de Regió7, i un concert el diumenge 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala gran del, dins de la programació del teatre i de la gira que lahaurà començat poques setmanes abans.En el concert, Carles Cases estrenarà el nou espectacle i disc, París - Casablanca - New York, amb temes de, que recorrerà músiques de diferents èpoques, estils i parts del món, un tour musical que inclourà jazz, bolero, música romàntica o sons africans, interpretat per una formació acústica.La Carles Cases Strings Band està formada per Carles Cases, al piano;, al contrabaix;, al violí, i, al violoncel.El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam tindrà lloc del 12 al 22 d'octubre i ja prepara una selecció del millor cinema social vist als, així com unaamb Les altres Alcarràs, on s'abordaran títols essencials del cinema fet en contextos rurals.