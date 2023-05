Torna la Setmana del Medi Ambient a Sant Joan de Vilatorrada

Acte de cloenda

Un any més, arriba la, organitzada per l'Ajuntament conjuntament amb el grup dei amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Biblioteca Cal Gallifa, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i l'Associació d'Amics de la Fotografia.Les activitats programades estaran centrades en posar en valor l'i cada vegada més escàs, sobretot en el context actual de sequera.La Setmana començarà aquest dijous amb l', amb el conte La Gota Clara", a partir de 2/4 de 6 de la tarda. A la mateixa biblioteca, hi haurà divendres la inauguració de l'Llegim el Riu a partir de les 6, amb la intervenció del, docent, investigador i coordinador del programa de doctorat de recursos naturals i medi ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d'un projecte de, que s'està portant a terme en el municipi, per conèixer l'estat ecològic i hidrològic delA més, des d'aquest dijous i fins al 22 de juny hi haurà una Instagram, sota el tema L'aigua, un bé essencial i escàs, i del qual es poden consultar les bases al web de l'Ajuntament de Sant Joan El diumenge 4 de juny es durà a terme l'acte de cloenda de la Setmana del Medi Ambient. Per una banda, es farà la pintada d'unal carrer Sardana cantonada amb passeig Gallifa, que tractarà sobre el medi ambient i la biodiversitat. Començarà a les 11 del matí. A la mateixa hora, i fins a la 1 del migdia, hi hauràal pati de la xemeneia. I en acabar, hi haurà unper totes les persones participants.