La furgoneta tecnològica d'UManresa i el CETIM arriba a prop de 2.500 infants de 35 escoles

Una nova proposta itinerant

El passat mes de març es va posar en marxa laqueha creat gràcies a un acord amb el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central () amb l'objectiu de fer créixer l'interès dels. Fins al mes de juny, quan acaba el curs escolar, haurà visitat 35 escoles de diferents comarques i n'hauran gaudit 2.500 nens i nenes. Els centres que haurà visitat són principalment del, però també del, del, deli delTotes les propostes que formen part de la furgoneta tenen relació amb l'enginyeria o la tecnologia. Estan pensades per ser suggeridores, estimulants i per promoure l'i ladels infants.La posada en funcionament de la furgoneta és resultat de l'acord entre UManresa i el CETIM per treballar conjuntament en l'impuls de les vocacions tecnològiques. Amb aquest mateix objectiu, també han creat unper reconèixer propostes elaborades per docents que promoguin l'acostament de la tecnologia a l'etapa de primària de la Catalunya Central. En aquesta primera edició hi participen quatre centres. El veredicte del premi es farà públic el proper 6 de juny, coincidint amb el lliurament delAquesta és la segona proposta itinerant que posa en marxa UManresa amb l'objectiu d'acostarals infants. Tot i que en aquest segon cas, la furgoneta està més centrada en la tecnologia, UManresa, a través del, ja té experiència en aquest tipus d'activitats. L'any 2017 va posar en marxa el Lab sobre rodes per acostar propostes d'educació científica a les escoles bressol. Des de llavors, elha arribat a més de 26.286 infants de l'etapa de 0 a 3 anys de 604 centres educatius del país.