La Fira ViBa programa catorze visites al patrimoni vinícola del Bages

Una oportunitat per descobrir espais únics

Un cap de setmana enoturístic complet

Larepeteix enguany les visites aldel Bages amb catorze propostes diferents que podran fer-se el cap de setmana del 3 i 4 de juny al matí. Es tracta dea nou municipis de la comarca, que permetran conèixer espais que habitualmenti també fer activitats especials vinculades alde la comarca. Les activitats estan organitzades per entitats públiques i particulars amb un alt coneixement i estima per la història del vi del territori.Entre les activitats que es podran fer, n'hi ha que ja s'han convertit en habituals i que any rere any generen un gran interès. És el cas de la visita alsque porta el nom Les pedres que parlen al Pla de Sant Pere de Cigales, l'itinerari guiat pelsde l'molt ric en construccions de pedra seca o la visita alsde l'època medieval.De les novetats, destaquen propostes que combinen el coneixement del patrimoni vitivinícola amb activitats lúdiques i que tenen per objectiu arribar a tot tipus de públic. Entre aquestes, trobem una visita a les, recentment rehabilitades i parcialment museïtzades, que acabarà amb un tast de vins de ladirigit pel, una pedalada en BTT des deldeque acabarà amb un petit tast de vi i formatge i que també inclou la bici si no se'n disposa, o una de pintura amb vi alque permetrà conèixer el patrimoni rural i vinícola d'una manera ben artística.Les visites al patrimoni de la Fira ViBa són una oportunitat per visibilitzar i poder visitar una part del patrimoni vinícola bagenc que habitualment no està obert al públic com poden ser, per exemple, elo el. En el cas del Sindicat, durant la visita guiada es podrà veure la maquinària i eines originals de l'època i s'acabarà amb un tast de vins d'. El celler de Cal Verdaguer és un bon exemple per veure les diverses estances on s'hi encabien fins a 1.167 càrregues de vi. També és bon moment per fer activitats especials i tastos de vi en espais vinculats a la història vinícola de la comarca, com unper conèixer les varietats recuperades de la vinya, una visita a lade Manresa o la visita combinadaal monestir deamb elLes places per a totes les visites són limitades, de manera que és necessari reservar amb antel·lació. Es pot veure el programa complet i fer reserves a aquest enllaç Les visites de patrimoni complementaran els actes centrals de la Fira ViBa, que se celebraran també el cap de setmana del 3 i 4 de juny amb el Pati del Casino de Manresa com a espai central . La tarda de dissabte i tot el diumenge hi haurà mostra de vins dels cellers DO Pla de Bages, música en directe, foodtrucks, activitats infantils i, com a novetat, productors agroalimentaris deli laque oferiran tapes perfectes per maridar els vins, i els membres de la, que donaran a conèixer els seus olis d'excel·lentíssima qualitat.D'aquesta manera, els visitants que vinguin al Bages aquell cap de setmana podran viure una experiència enoturística completa tot gaudint d'una gran oferta de propostes variades relacionades amb la cultura de vi i allotjar-se i menjar als establiments de laDO Pla de Bages.La Ruta del vi de la DO Pla de Bages és un projecte coliderat per l'Àrea de Turisme deli elde la DO Pla de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. Es tracta d'unacultural, ja que es basa en les singularitats del territori on destaquen l'extens patrimoni de construccions de pedra seca vitivinícoles fruit d'un passat històric arrelat a la vinya i el vi. Esdeveniments com la Fira ViBa i lasón oportunitats excel·lents per divulgar la cultura de vi de la comarca i alhora posicionar-la com una destinació d'enoturisme cultural.