Els Bombers encaren la campanya d'incendis a la Catalunya Central «amb relativa tranquil·litat»

El doble d'actuacions que en un any "normal"

Sau, La Baells i la Llosa del Cavall continuen inoperatius

Abans de les pluges dels últims dies, laa laes preveia extremament complicada després de. Ara, però, la situació ha canviat i elsencaren la campanya "amb relativa tranquil·litat". "Les pluges han donat un respir", ha subratllat, cap de la Regió d'Emergències Centre dels Bombers.Amb tot, els serveis d'emergències avisen que. De fet, alerten que aquest és el primer cop de la història que, abans de l'estiu, han vista les set comarques de la Catalunya Central, fins i tot en arbres de ribera. Un indicador clar, asseguren, de la situació d'que pateixen els boscos.Optimisme entre els cossos d'emergències de la Catalunya Central després de lesd'aquest mes de maig, i amb un juny per davant que sembla que també portarà. Malgrat tot, insisteixen que la campanya continua sent "complicada" per la situació de. "La vegetació està molt estressada, l'herbàcia ha millorat, però l'arbòria continua igual", ha subratllat el cap delsa les comarques centrals,De fet, segons ha dit, per primer cop a la història s'ha vist com els arbres perden fulla abans de l'estiu. Fins i tot, en-que són zones més humides-. Segons ha explicat, això no vol dir necessàriament que tot aquest arbrat acabi morint, però sí que n'hi haurà. Fins l'any passat, això només s'havia detectat a l'Anoia, al Bages i al Solsonès, i ara, en canvi, ja s'ha vist a les set comarques de la Catalunya Central.Torralba ha explicat que, en el que portem d'any, el cos dels Agents Rurals ja han fet un total de 839 actuacions en matèria d'incendis forestals,que en un any "normal". Els'ha activat 118 dies i, fins i tot, s'ha hagut de tancar elper l'elevat risc d'incendi.Una de les qüestions que més preocupa els Bombers és la. En aquest sentit, recorden quei lacontinuen inoperatius.Per altra banda, des de l'incendi al, que va afectar una trentena d'habitatges, s'ha elaborat un protocol per saber com actuar en cas que un foc afecti una. Bombers ha demanat prudència i ha recordat que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà.