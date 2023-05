El barri de la Sagrada Família de Manresa celebrarà la seva Festa d'Estiu el proper cap de setmana

Els veïns del barri de ladecelebraran aquest cap de setmana la seva. Les activitats es concentraran al carrer Penedès, on hi ha el local de l'Associació de Veïns i Veïnes, però també en altres indrets del barri.La jornada festiva comença el dissabte a 2/4 d'11 del matí amb una càrrec de. Posteriorment, a les 12 del migdia, hi haurà unal carrer Penedès, i a les 2 del migdia unaal local de l'associació. El preu serà de 16 euros per persona.A les 5 de la tarda s'ha programat una actuació deli un. A la mateixa hora hi haurà una xocolatada. A les 7 del vespre, el grup teatral i de playbackrepresentarà l'espectacle L'alegria de la Festa Major, i posteriorment hi hauràamb copa de vi o de cava. Serà gratuït pels socis de l'associació.El diumenge a les 8 del matí es farà una, qui vulgui, per diverses zones de la ciutat. El punt de trobada serà al local de l'associació. Una hora més tard començarà unal parc Sant Ignasi i a l'avinguda Francesc Macià. A les 10 del matí tindran lloc elsa la plaça del Sol i al parc Sant Ignasi. Les persones assistents podran gaudir d'un refrigeri i esmorzar.Per acabar la festa, a les 5 de la tarda hi haurà una actuació de l'de l'i tatuatges temporals al carrer Penedès. Les festes acabaran amb el, a les 7 al mateix carrer.