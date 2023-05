Teatre per inaugurar la nova temporada de les cadires de la Rosita al Passeig

Aquest dijous lestornaran al passeig Pere III un any més. Restaurades i repintades durant els darrers mesos, en aquesta ocasió es col·locaranque conviuran amb les terrasses d'estiu ja instal·lades al Passeig, a l'alçada delPer celebrar la instal·lació de les cadires i lade la, l'Ajuntament de Manresa i lade Manresa han preparat unade carrer per al mateix dijous a les 7 de la tarda, oberta a tothom.La premissa de l'acció és la voluntat d'unesde la família de la Rosita Cases, la Rosa Maria i la Maria Rosa, les rosites, de fer una inauguració esplendorosa de la temporada d'estiu de les cadires, per la qual cosa, contracten una, elsi uns portadors de les cadires fins al seu punt d'instal·lació, on tindrà lloc l'acte solemne d'inauguració, sense preveure que l'acte no anirà ben bé com elles desitjaven. L'acció de teatre de carrer constarà, primer, d'un recorregut circular pel primer tram del Passeig a ritme dei, finalment, de l'acte protocol·lari davant del Casino.L'acció està coordinada i interpretada per les actrius bagenquesi compta amb la col·laboració de la xaranga, elsi una comitiva formada per persones provinents del taller de teatre de lade Sallent, el mòdul d'animació sociocultural i turística de l', la, entre altres.Amb una història que es remunta al 1895, any de la primera autorització per a la seva instal·lació, les cadires de la Rosita van serel 2017 per la seva darrera responsable, Rosita Cases Trellisó i, des de llavors, s'han col·locat al Passeig com a servei de franc, amb l'excepció de 2020 i 2021 per les restriccions sanitàries de la pandèmia. La Fundació Turisme i Fires s'ocupa de la seva instal·lació i retirada i de la seva conservació. Aquest 2023, les cadires que estaven més malmeses han estatper un grup de persones contractades perde l'Ajuntament de Manresa, en el marc deli de laEnguany, les cadires de la Rosita seran al Passeig a partir d'aquest dijous 1 de juny i seran retirades la segona quinzena de setembre.