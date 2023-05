El Kursaal clourà dijous la programació teatral amb «El més bonic que podem fer»

La sala gran delacomiadarà la temporada teatral aquest dijous, 1 de juny a les 7 de la tarda, amb El més bonic que podem fer de, un monòleg de, que compta amb la participació desobre l'herència emocional i de com a les famílies els grans no parlen dels seus traumes i ferides perquè no arribin a les generacions posteriors.Lava escapar de dues guerres, va ser tinent de l'exèrcit roig i va viure la. Aquesta obra parla de la vida d'una dona anònima i valenta que travessa el segle XX però, per damunt de tot, és la història d'una àvia explicada pel seu net.La senilitat de la Carmen quan arriba al final dels seus dies suposa un repte per a tota la família, però també una oportunitat. Mentre, la Carmen és capaç de reviure escenes del seu passat amb molta claredat.L'autor del text, Jan Vilanova Claudín, homenatja la seva àvia amb aquestinterpretat per, amb Montse Colomé.En acabar la funció es farà unamb els actors i actrius de Moriu-vos.Lesper veure El més bonic que podem fer tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys i entrada gratuïta amb Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet