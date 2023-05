Dues alumnes de l'escola Oms i de Prat finalistes del concurs AMIC-Ficcions

Lai l', alumnes de 3r d'ESO de l'de, han quedat finalistes en el prestigiós concurs literari. Aquest certamen, organitzat per l', ha rebut una participació rècord aquest any, amb 5.341 alumnes de 350 centres educatius.Els joves finalistes, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, provenen de diferents, incloent Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, Aragó i Andorra. Aquesta diversitat de procedències demostra l'abast del concurs i l'interès per fomentar l'escriptura creativa en català.La cerimònia de lliurament de guardons es va celebrar la setmana passada alde Barcelona, i va reunir més de 320 persones. La consellera de Cultura,, va destacar l'aportació d'AMIC-Ficcions en la descoberta de nous talents literaris i va encoratjar els joves participants a continuar escrivint en català.