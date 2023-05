Sant Joan de Vilatorrada celebrarà dissabte una nova edició de la Punk-Trail

Aquest dissabte a la tarda tornarà la, la cursa de muntanya organitzada per als amants de l'esport i recolzada per les institucions i entitats del poble, en aquesta edició, aEs tracta d'una cursa gratuïta, però amb. L'única premissa per a participar-hi és aportar aliments per a les persones en situació de vulnerabilitat. En l'edició de l'any passat es van recollir més de 4.000 kg d'aliments, els quals es van donar aAquests aliments van ser destinats a les famílies ateses pel, un projecte de Creu Roja que pretén donar resposta a situacions d'emergència social a través de la distribució d'. El Rebost es troba ubicat a Sant Joan de Vilatorrada i és el punt de recapte d'aliments, que es nodreix de l'activitat de les institucions, i donatius d'empreses i particulars.La prova començarà a les 6 de la tarda a la zona Espai Jove, i tindrà, un de 15 km amb 800 metres de desnivell positiu, i un segon de 12 km amb 200 metres de desnivell.