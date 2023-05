El Documental del Mes portarà dijous a la Plana de l'Om la lluita de Zimbàue per la democràcia

El, coordinat pertornarà dijous a les 7 de la tarda a l'Espai de la Plana de l'Om amb la projecció del documental Zimbàue, la lluita per la democràcia de. En aquest documental,vol transformar. La primera campanya electoral de l'era post-Mugabe es converteix en un xoc trepidant entre democràcia i dictadura.Després de 37 anys del règim de, Zimbabwe es troba en un moment crucial. Nelson Chamisa es converteix en el nou líder de l'oposició i el seu carisma impulsa lamés poderosa de la història. El país sencer es mobilitza pel canvi, però la vella guàrdia liderada perestà disposada a tot per mantenir el poder. Una crònica inspiradora i impactant sobre la lluita per la democràcia en uncontrolat pels militars. Un thriller polític d'una intensitat mai vista, un xoc trepidant entre democràcia i dictadura.(directora), es va formar a la Tisch School of the Arts de la Universitat de Nova Yok (NYU) i al Departament d'Antropologia (NYU), on va estudiar cinema documental i antropologia visual entre 1997 i 2000. Ha dirigit la trilogia documental Good Morning Afghanistan (2003), Durga (2004) i The Children of Darfur (2005), sobre els drets dels nens, i Mumbai Disconnected (2009), a la sèrie Cities on Speed. El primer llargmetratge documental de Camilla Nielsson, Democrats (2014), s'ha projectat en més de 80 festivals de cinema i ha guanyat 20 premis i nominacions, inclòs el premi a millor documental al Festival de Cinema de Tribeca 2015 i el millor documental al Nordic Panorama 2015.La projecció del documental Zimbàue, la lluita per la democràcia ésamb entrada lliure.