S'obre el termini de presentació de candidatures a la 52a Nit de l'Esportista de Manresa

Millor esportista en categoria absoluta

Millor esportista jove (categories de formació fins a sub21)

Millor esportista màster / veterà

Millor esportista Special Olímpics (en esport adaptat psíquic)

Millor esportista Paralímpic (en esport adaptat físic i/o sensorials).

Premi Vicenç Comas, a millor equip en categoria absoluta.

Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu.

Premi Andreu Vivó i Tomàs a l'Esport Escolar, que s'assignarà a proposta del Consell Esportiu del Bages i de l'Ajuntament de Manresa, a qualsevol de les seves vessants (directiva, tècnica, com a entitat ... ) per la seva participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Premi Josep M. Pintó a la persona que hagi mostrat una dedicació especial a l'esport en qualsevol de les seves vessants.

Premi Josep M. Montfort a l'entrenador/a o preparador/a que hagi treballat d'una manera especialment abnegada.

Premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local.

Premi al millor directiu/va a la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club i/o entitat esportiva local durant la temporada.

Premi al millor patrocinador d'entitat esportiva local durant la temporada 2016/2017, a alguna de les empreses col·laboradores d'entitats esportives locals.

Forma de presentació de les candidatures

ha obert el període de presentació de candidatures als guardons que s'atorguen en la, que enguany celebrarà la 52a edició. Per fer-ho s'ha d'omplir el formulari que surt a la pàgina web de la Nit de l'Esportista . El termini de presentació finalitza el dilluns 19 de juny.Enguany la Nit de l'Esportista de Manresa estarà organitzada per l'Ajuntament de Manresa i amb el suport de tots els(Gedi Media, Grup Taelus,, Regió7 i Ona Bages), que entre d'altres, formen part de Jurat.Els premis, que es lliuraran dijous 7 de setembre al, contemplen les diverses categories que estableixen les Bases reguladores de la 52a Nit de l'Esportista de Manresa.El principal guardó és el dea Manresa a la millor actuació esportiva que té diverses categories:A banda de designar el Millor Esportista de l'any a Manresa en les diferents categories, també s'atorgaran altres premis:El jurat qualificador es reserva el dret d'atorgar un premi especial del jurat anomenatFora de les bases i per designació del jurat s'assignarà una distinció anomenadaper premiar la trajectòria d'un esportista de la comarca del Bages.El termini de presentació de candidatures està obert fins al dilluns 19 de juny i a banda d'omplir el formulari que es pot obtenir en aquesta adreça electrònica , també es pot fer mitjançant l'enviament de la documentació corresponent al correu electrònic esports@ajmanresa.cat , adjuntant el currículum i una imatge del/la candidat/a.