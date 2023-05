El COAC Manresa obre una exposició per conèixer com són els despatxos d'arquitectura arreu del món

Sílvia García Camps

Entre l'1 de juny i l'1 de juliol, la seu delacollirà la mostra Domestic Workspaces, en la qual la il·lustradora i arquitectaha captat l'essència de 42 despatxos d'arquitectura, tant nacionals com internacionals, per donar a conèixer el panoramades d'una altra perspectiva: la domesticitat dels estudis.A la mostra, l'arquitectura i l'dels espais de treball dels arquitectes serveix per reflexionar sobre el diàleg que estableixen les persones amb els espais que ocupen a través dels objectes quotidians que les decoren. La il·lustradora utilitza unresultant de la unió del dibuix a mà alçada d'aquests espais amb altres elements utilitzant la tecnologia.La inauguració de l'exposició serà el dijous 1 de juny a les 7 de la tarda, a la, seu del Col·legi d'Arquitectes Comarques Centrals. Hi participarà Sílvia García, i serà un espai de trobada i debat sobre Per què estudis i no oficines?, i sobre el dibuix com a eina per a entendre l'entorn i els motius que la van portar la il·lustradora a tirar endavant aquest projecte.L'exposició es podrà visitar a Manresa fins a l'1 de juliol:de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.Nascuda a Manresa l'any 1990 i graduada enper l'ETSAB el 2015. Creadora de l'exposició Domestic Workspaces (octubre 2022, COAC Girona - maig 2022, La Capell - juliol 2022, ETSAV – febrer 2021, ESTAB - abril 2018, Galeria H20) i la Paradoxical Exhibition (desembre 2020, SpaceECH). L'arquitecta ha trobat en la il·lustració i el dibuix un estil molt personal on poder explorar i compondre realitats menys convencionals, que l'han portat a poder sortir de l'àmbit estrictament arquitectònic. Ha treballat per a marques de reconegut prestigi i les seves il·lustracions es poden veure en revistes i publicacions tant nacionals com internacionals. També ha impartit xerrades ali al, entre d'altres.