Comencen les reunions d'ERC a Manresa per buscar pactes i suports a l'alcaldia

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

Tot just escrutar-se l'última papereta dels col·legis electorals de Manresa diumenge a la nit , els telèfons delsvan començar a sonar. Sobretot el de l'alcaldeque, com a vencedor de la jornada, rebia les felicitacions,, dels altres candidats. Aquelles primeres trucades de cortesia van deixar laa tornar-se a trucar més endavant per temptejar possibles acords, de govern o de línies programàtiques.Unes trucades que no s'han fet esperar i que aquest dilluns ja han concretat que els candidats de les dues llistes més votades, Aloy i, es reuniran aquest dimarts o dimecres. Dilluns al vespre,teniaper definir la seva estratègia durant els propers dies: pactes, punts innegociables, punts on es pot cedir... Però també per analitzar l'que s'ha registrat en aquests comicis, la més alta des de la instauració del règim constitucional del 78.Com havien dit totes els caps de llista dels dos partits a la prèvia, la primera opció era estudiar la possible reedició del pacte dels dos darrers mandats entre ERC i. Si més no, asseure's a intentar-ho. Tot i laque han viscut els dos candidats durant la campanya, que fins i tot ha traspassat a l', la reunió es produirà i serà la primera postelectoral. L'alcalde ha instat Bacardit a trobar-se en menys de quaranta-vuit hores, i el candidat de Junts s'ha posat a la seva disposició."És una primera reunió perd'uns i altres", ha afirmat Bacardit. "Si hi ha punts d'acord, les trobades continuaran i segurament amb més gent, però si no n'hi ha, passarem a l'oposició", ha afirmat. En aquest sentit, la recent convocatòria d' eleccions generals per al proper 23 de juliol que ha fet aquest dilluns Pedro Sánchez , i la proposta ded'aplegar les forces independentistes en una mateixa llista, també marcaran l'agenda local.Aloy, com a candidat de la llista més votada, no s'aturarà amb la reunió amb el representant de Junts i, diumenge mateix ja va acordar amb el socialistaque es trobarien aviat per trobar punts d'acord, que no necessàriament de govern -o sí-. Després de parlar amb Junts i PSC, serà el torn de reunir-se amb la representant de Fem Manresa,. L'alcalde ja ha traslladat a l'anticapitalista la seva voluntat de reunir-se amb ella "després de fer-ho amb Junts i el PSC".Si Aloy continua amb aquesta línia, sempre metòdica, després de trobar-se amb Alegre serà el torn de fer-ho amb el líder d'. Excepte amb Junts, amb cap de les altres forces no suma majoria absoluta, però davant de la inversemblança d'un acord entre partits per fer-lo fora de la batllia, Aloy voldrà tenir alternatives de govern, encara que siguin en minoria, per si la negociació amb Bacardit no prospera o, fins i tot, per mostrar-li al cap de llista de Junts que té altres opcions.No ha transcendit si l'alcalde es voldrà reunir amb les dues formacions d'que han entrat a l'Ajuntament, FNC i Vox, encara que sigui per saber què esperar d'elles, o si, per contra, establirà una línia vermella, poc probable en un Marc Aloy poc procliu a deixar temes a l'atzar.