Els Tirallongues completen a Manresa la millor actuació de la temporada

La colla castellera delsdehan actuat aquest diumenge a la Plana de l'Om de Manresa juntament amb elsi elsamb motiu de lai han completat la millor actuació del que porten de temporada.Iniciaven la seva diada amb un pilar de 4 d'entrada, a primera ronda de castells descarregaven un 4de7, a segona ronda executaven un, un 3de7 a tercera i un pilar de 5 a les rondes de pilars. Per finalitzar s'acomiadaven de la jornada amb dos pilars de 4 de sortida.Per part de Castellers de Santpedor descarregaven un pilar de 4 d'inici. A primera ronda mostraven un 5de6, a segona ronda un 2de6 que en aquest cas quedava com a intent desmuntat, en la ronda de repetició aquest castell tornava a quedar com a intent, per la tercera ronda descarregaven un, a les rondes de pilars executaven un pilar de 5 que en aquest cas també quedaria com a intent desmuntat, i un pilar de 4 de comiat.Castellers de l'Alt Maresme, també anomenats, sortien amb un pilar de 4 d'entrada, a les rondes de castells descarregaven un 3de6,, un 2d6, i finalment un pilar de 4.Com ja havien anunciat durant els últims dies, els Tirallongues es proposaven fer un pas més i es plantejaven un nou repte per aquesta diada. Aquest moment arribava a la segona ronda de castells quan els manresans descarregaven el primer 4de7 amb agulla de la temporada, un castell de set i mig molt celebrat pels manresans, i també era la primera diada en què es descarregavenen aquest curs.Els de latanquen el primer terç de la temporada amb molt bones sensacions per encarar el segon terç amb les màximes ambicions per afrontar castells més grans i difícils.