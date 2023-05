Manresa apropa la menstruació als alumnes de primària i a famílies de preadolescents

Visibilitzar malalties incompreses

El(SIAD) ha programat per aquesta setmana dues obres de teatre amb les quals donarà per tancada la commemoració del. D'una banda, ha programat l'Menstruació, encén el canvi dirigida als nens i nenes de primària i a famílies de preadolescents i, de l'altra, Silenci.Ada (o qualsevol altra dona), una representació per donar visibilitat a malalties incompreses.Menstruació, encén el canvi és una obra de la companyiaamb la qual es pretén aproparals nens i nenes de 5è i 6è de primària de vuit escoles de. També hi haurà una sessió dirigida a les famílies de preadolescents que es podrà veure a l'aquest dimarts a les 6 de la tarda. Tot i que la sessió serà gratuïta, cal reservar entrada a través de la pàgina web del Kursaal . També hi haurà servei de canguratge amb reserva prèvia trucant al 938 752 310 o enviant un correu a siad@ajmanresa.catSilenci.Ada (o qualsevol altra dona) és una obra que explica les vivències de tres dones que pateixeni que se senten. Les actriuses posaran a la pell d'aquests tres personatges que pateixenEn una primera part, els personatges escenificaran el seu dia a dia i, posteriorment, interrogaran les tresque han ajudat a elaborar el guió i que passaran a tenir undins de l'obra. Es tracta de les doctores, especialitzada en ginecologia,, en reumatologia, i, de la unitat de lípids i risc vascular, totes tres de la xarxa assistencialL'obra, ideada i impulsada per la Comissió de Salut del, està dirigida pel director i dramaturg de la companyia, i es podrà veure dimecres a les 7 de la tarda al teatre Els Carlins. Es disposarà de servei de canguratge amb reserva prèvia i gratuïta a aquest enllaç