El Kursaal clourà la programació de gent gran dimecres amb un concert de l'Orquestra Montgrins

La programació ded'aquest temporada al teatredees clourà aquest dimecres, 31 de maig, a les 6 de la tarda amb un concert de l'que té les entrades exhaurides des de fa setmanes.Amb gairebé 140 anys d'experiència i 17 artistes sobre l'escenari, l'Orquestra Montgrins oferirà un concert que combina. Les seves veus ens transportaran en l'espai i en el temps per oferir-nos, des d'una selecció de gransfins a un recull dels temes més bonics de la. També hi podrem escoltar els solistes de l'Orquestra Montgrins, que porten els seus instruments al límit en obres que requereixen un granL'Orquestra Montgrins va néixer la primavera de 1884, quan una colla de músics encapçalats pervan formar la cobla-orquestra que esdevé actualment. Durant el seu llarg trajecte, la Cobla Orquestra Montgrins ha sabut adaptar-se i actualitzar-se per arribar a satisfer el públic més exigent fins a dia d'avui.