ERC amplia la seva majoria al Consell Comarcal del Moianès

Moianès 2023 Totes les dades Cens total: 11.080 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.606 59,62% Abstencions: 4.474 40,38% Vots nuls: 224 3,39% Vots en blanc: 215 3,25% Partit Vots % Regidors

El descens generalitzat de suports que ha patita nivell de país no s'ha reflectit al, on fins i tot ha crescut significativament. La mostra més clara d'aquest creixement es troba en la nova composició delon els republicans passen de set representants a tenir-ne deu., que estava emparat amb ERC aquest mandat que ara caduca, manté els set representants que tenia, i les dues últimes conselleries que queden se les reparteixen la formació local-que en perd una- i el. Així, laperd tota representació en l'òrgan comarcal, on tenia dos consellers.